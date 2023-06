Calcio: Lega Serie A, rinviata al 3 luglio l’assemblea sull’esito delle trattative sui diritti tv

Milano, 26 giu. – (Adnkronos) – E’ stata rinviata a lunedì 3 luglio l’assemblea della Lega Serie A con all’ordine del giorno “l’esito delle trattative private e conseguenti determinazioni” sui diritti tv del massimo campionato italiano per il quinquennio 2024-2029. Lo annuncia la stessa Lega Serie A, fissando l’appuntamento alle 14 in seconda convocazione. All’ordine del giorno anche il preventivo per il bilancio 2023/24. L’assemblea era stata convocata in un primo momento per venerdì 30 giugno, ma evidentemente le trattative con gli operatori richiederanno qualche altro giorno.