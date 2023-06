Calcio: Gravina, ‘mercato Arabia Saudita? Dispiace si segua solo il denaro’

Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – “Non è uno spot carino. Il calcio, non essendo escluso dal fenomeno della globalizzazione, è soggetto a tensioni di mercato continui a livello internazionale. Dispiace che si segua solo il flusso di denaro”. Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine del Consiglio Federale commentando il calciomercato che sta portando in Arabia Saudita tantissimi calciatori dai campionati europei.

“Si sta perdendo il radicamento al territorio e l’appartenenza ai club -sottolinea il numero uno del calcio italiano-. C’è un mercato di soggetti che hanno voglia di veicolare sempre di più gli atleti, sganciandoli da impegni contrattuali a fronte di vantaggi economici. Questo fa saltare gli schemi. Per chi, come me, ama la dimensione del mondo diversa da quella economica e che è quella che ci sta dando forza di progettualità in questo periodo è chiaro che questo non è un percorso che condivido, ma purtroppo bisogna tenerne conto”.