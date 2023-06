Calcio: Dazn presenta docufilm ‘Zdenek Zeman – Non escludo il ritorno’

Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – Dazn presenta “Zdenek Zeman – Non escludo il ritorno”, il documentario disponibile da oggi in app che racconta i tre mesi appena trascorsi da Zeman come allenatore del Pescara, dal suo insediamento dello scorso febbraio fino alla semifinale dei playoff persa contro il Foggia soltanto poche settimane fa. “Non escludo il ritorno” offre uno sguardo inedito sugli allenamenti e sui metodi di Zeman: nel docufilm si ripercorre passo passo l’epopea del terzo ritorno dell’allenatore sulla panchina degli abruzzesi. Il suo primo arrivo, ormai più di dieci anni fa, portò alla trionfale promozione del Pescara in Serie A, e alla scoperta di tre luminosi talenti come Marco Verratti, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile. La seconda volta, nel 2017, fu una breve avventura conclusa con un esonero deciso dal presidente Sebastiani. Questa volta, l’obiettivo è la promozione del Pescara in Serie B.

A poche settimane dal suo ritorno, Zeman, oggi settantasettenne, riesce a conquistare la fiducia dei suoi giovani calciatori e a cambiare volto alla squadra: un Pescara che inizia macinare vittorie e a dare spettacolo per la gioia dei suoi tifosi, tornati in massa ad affollare lo stadio. Come in ogni storia romantica il destino fa il suo corso, e la sfida più pesante della stagione passata è Pescara-Foggia, la squadra della città dove è nata la leggenda di Zemanlandia, grazie alla qualificazione a tre campionati consecutivi in Serie A negli anni ‘90. E Foggia, come Pescara, è la città degli eterni ritorni del boemo, sulla panchina del Delfino pugliese per ben tre volte. Nel documentario l’allenatore si racconta in prima persona: “Faccio calcio per amore della gente. Non mi interessano i risultati, io voglio che la gente venga, si diverta, discuta; a volte non si diverte, però ha da parlare di calcio”. Ma le sue gesta sono narrate anche da chi ha nuovamente creduto in lui, ovvero il presidente del Pescara Daniele Sebastiani “Lo sapete meglio di me: un allenatore che mette un pullman davanti alla porta qui a Pescara sarebbe contestato dopo tre partite”.

Attraverso gli occhi di Zeman, grazie alle sue parole e alle sue emozioni, si vive questo appuntamento con il destino fino alla tanto chiacchierata conferenza stampa. Il capitolo finale è dedicato alla semifinale di ritorno, una partita al cardiopalma decisa ai rigori, giusto compendio dell’ideale calcistico zemaniano. “Zdenek Zeman – Non escludo il ritorno” è un ritratto intimo e inedito del maestro, in cui l’ardente desiderio di continuare ad allenare per amore del calcio convive con la necessità di fare bilancio di una carriera straordinaria, nel bene e nel male.