Calcio: Carnevali, ‘pronti per la seconda squadra ma ora non ci sono le condizioni’

Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – “Noi siamo pronti per fare la seconda squadra ma questo è un progetto che per quest’anno stiamo abbandonando. Purtroppo non ci sono le condizioni per poter essere ammessi al campionato di Lega Pro”. Così l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali al microfono di ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. “Noi vogliamo cercare di promuovere il calcio italiano, questo è un danno enorme, se andiamo avanti con questo modus operandi rischiamo che le seconde squadre ci saranno tra chissà quanti anni. Io spero che la federazione possa in tempi brevi rivedere questo sistema sennò rischiamo di fare un grave danno al calcio italiano”, aggiunge Carnevali.