BrianzAcque: Fontana, ‘dimostra come il pubblico può competere con il privato’

Monza, 26 giu. (Adnkronos) – “BrianzAcque è un esempio molto positivo della capacità che un certo pubblico ha di confrontarsi e di competere anche con il privato”.

Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, risponde ai cronisti a margine della conferenza stampa ’20 anni di futuro’ organizzata da BrianzAcque, l’azienda pubblica che gestisce industrialmente il servizio idrico integrato in 55 comuni della Provincia di Monza e Brianza.

La conferenza ha voluto sottolineare l’operato dell’azienda in vent’anni di attività, tra gestione dell’ordinario, con il servizio idrico prestato a quasi 900 mila persone e progetti speciali e performanti di cui è capostipite.

L’impegno di BrianzAcque a valorizzare e preservare l’acqua pubblica passa anche per gli investimenti con una previsione per il 2023 di 73,7 milioni di euro, grazie alla concessione di 50 mln di fondi europei del Pnrr, per l’ammodernamento e la digitalizzazione degli acquedotti.

L’azienda punta a grandi progetti per ridurre ulteriormente il tasso di dispersione idrica, progetti che rendono BrianzAcque un gioiello del pubblico per l’intera Regione Lombardia.

“Un pubblico che ha dimostrato di saper funzionare ad alti livelli, sia da un punto di vista tecnologico, di innovazione, di ricerca, sia da un punto di vista di numeri – sottolinea Fontana – Credo che sia la dimostrazione di come questo modello, in cui il pubblico e il privato competono positivamente, sia molto importante per la nostra Regione. Il nostro pubblico funziona meglio del pubblico dello Stato e quindi è chiaro che se maggiori saranno le competenze, migliore sarà l’efficienza che potremo utilizzare e i servizi che potremo dare ai nostri cittadini”.