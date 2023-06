BrianzAcque, compie 20 anni di futuro

Milano, 26 giu. (Adnkronos) – BrianzAcque compie 20 anni. Vent’anni spesi per migliorare il servizio idrico, offrire un’acqua sempre più di qualità alla Brianza. E ai brianzoli. Vent’anni al servizio della comunità. Vent’anni in cui è cambiato il mondo. Vent’anni di inarrestabile crescita nei quali BrianzAcque ha saputo guardare avanti, diventando una realtà consolidata d’eccellenza nel panorama nazionale. Era il 12 giugno del 2003 quando nello studio di un notaio milanese fu siglato l’atto costitutivo della società. Oggi, come allora, lo spirito che guida l’utility è rimasto lo stesso: pensare al domani dell’acqua con sfide e progettualità innovative e sempre più ambiziose. E grazie a questo spirito, l’azienda, premiata proprio quest’anno come la migliore utility italiana e come quella con il miglior bilancio di sostenibilità, ha sempre coltivato e finanziato progetti in grado di preparare e migliorare l’avvenire del nostro territorio e di prevenire anche problemi che oggi sembrano cronaca quotidiana, ma che vent’anni fa sembravano quasi impossibili. Da qui lo slogan “20 anni di futuro” che accompagnerà tutte le celebrazioni nell’arco di questo 2023 già pieno di successi.

Il compleanno di BrianzAcque è stato sottolineato da un incontro con la stampa nella sede della Provincia di Monza e Brianza. Accanto al Presidente e AD della monoutility dell’idrico, Enrico Boerci; il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana; il Sindaco di Monza, Paolo Pilotto; il Presidente della Provincia, Luca Santambrogio e il Presidente di ATO, Silverio Clerici. Un’occasione che fa seguito alla prima visita di un Presidente della Regione Lombardia nel quartier generale dell’azienda, avvenuta pochi mesi fa. Non un ‘occasione di bilancio ma di rilancio, un momento proattivo in cui, ancora una volta, si è parlato di nuove sfide e di nuovi traguardi per i prossimi anni. L’ampliamento del depuratore San Rocco di Monza, l’implementazione dei progetti per far fronte ai cambiamenti climatici, la dotazione di tutte le scuole superiori della Provincia di Monza e Brianza di erogatori e di borracce per un uso dell’acqua pubblica sempre più sostenibile sono i principali obiettivi per il cui raggiungimento sono attive sinergie con il Comune di Monza, Regione Lombardia e Provincia MB.

“I nostri primi vent’anni – ha evidenziato il Presidente e Ad Enrico Boerci, al timone della società dal 2015- verrebbe da dire citando un titolo di qualche tempo fa, non li pensiamo come un punto di arrivo, ma come un nuovo punto di accelerazione di una corsa che è sempre stata nel nostro DNA aziendale. Sin dalla nascita della società, con una volontà precisa dei nostri Comuni soci, non ci siamo mai fermati all’idea di dare solo un servizio ma sempre a pensare come renderlo più efficiente e soprattutto più capace di contribuire alla salute dei cittadini e a quella di tutto il territorio”.

Per questo ”’20 anni di futuro’ ci sta addosso come un vestito perfetto per noi mai con lo sguardo indietro e sempre invece avanti. E in questo percorso tra passato e futuro abbiamo fatto squadra con i cittadini della nostra Brianza e con i Sindaci e la Provincia che li rappresentano. E insieme ad Ato abbiamo lavorato benissimo anche con la Regione Lombardia, con la quale soprattutto negli ultimi anni e per i prossimi abbiamo condiviso visioni, valori e progetti che sono diventati o diventeranno modelli nazionali e internazionali e non solo soluzioni territoriali straordinarie. Oggi è stata l’occasione per rilanciare questo gioco di squadra eccezionale per il bene dei cittadini brianzoli”. E concludendo, ha aggiunto: “Come ho proposto pochi giorni fa in un evento con i miei colleghi presidenti delle altre società di servizio pubblico brianzole, è anche il momento giusto per pensare concretamente ad una cabina di regia per accompagnare la Brianza nel futuro come protagonista con la Lombardia. Con un primo orizzonte 2030 indicato dall’ONU e un secondo che è il 2050, il vero orizzonte per la sostenibilità e per i nostri territori per essere leader e non follower di questo secolo”.

“Grazie alla sinergia con BrianzAcque – ha commentato il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana – abbiamo sviluppato importanti progetti che principalmente rientrano nel filone green, dell’innovazione, della transizione ecologica ed energetica e che nel dettaglio ci vede impegnati su diversi fronti: sostenibilità, lotta ai cambiamenti climatici, contrasto all’inquinamento delle acque, sostegno alla biodiversità, riduzione dei volumi dei fanghi da smaltire. BrianzAcque ha saputo usufruire dei nostri bandi applicando leggi regionali che spesso sono state successivamente assunte a livello nazionale. Sono certo che i 20 anni che si festeggiano oggi non rappresentino un punto di arrivo, ma un punto da cui ripartire con altre opere di cui beneficeranno i nostri cittadini”.

Vent’anni di vita in cui BrianzAcque ha mostrato capacità di realizzare investimenti con trend in progressiva e costante crescita e volumi triplicati nel giro degli ultimi sette anni. Come confermano i numeri: dai 18, 7 milioni del 2015 ai 49,1 del 2022 e una previsione per il 23 di 73,7 grazie alla concessione di 50 mln di fondi europei del Pnrr per l’ammodernamento e la digitalizzazione degli acquedotti. Un grande progetto per ridurre ulteriormente il tasso di dispersione idrica in 21 comuni su 55, oggi pari al 28 %(media nazionale 42%) abbassandolo fino al 18%.

Nel territorio più urbanizzato d’Italia, BrianzAcque con la sua green vision ha costruito opere e messo a terra interventi di mitigazione e di adattamento per una corretta gestione delle acque per far fronte ai fenomeni estremi generati dai cambiamenti climatici: vasche volano, parchi dell’acqua, sistemi di drenaggio urbano sostenibile contro piogge violente e persistenti; nuovi pozzi e taglio delle perdite d’acqua lungo le reti di distribuzione a contrasto della siccità.

Vent’anni di attività tra gestione dell’ordinario con il servizio idrico prestato a quasi 900 mila persone e progetti speciali e performanti di cui è capostipite il monitoraggio con i droni lungo il fiume Lambro per dare la caccia agli scarichi inquinanti. Tra i più recenti, la costruzione di un cogeneratore nel perimento del quartiere generale dell’azienda a Monza e al depuratore di Vimercate un nuovissimo impianto di bioessicazione capace di trasformare i fanghi da rifiuti in risorsa con una riduzione del volume di circa un terzo e un contributo alla transizione verso l’economia circolare.