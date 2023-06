‘Nemo propheta in patria’, suggerisce l’antica espressione che sottolinea le difficoltà di emergere negli ambienti più familiari. Uno scenario che ha visto protagonista sin da piccolo Biagio Meccariello, costretto ad allontanarsi dal Sannio per emergere nel calcio italiano, ma che potrebbe vederlo protagonista in futuro proprio con i colori del Benevento e della sua terra.

