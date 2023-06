Barcellona, arriva Gundogan: è ufficiale

Barcellona, 26 giu. (Adnkronos) – Il vincitore della Champions League Ilkay Gündogan si è unito al Barcellona dal Manchester City con un accordo fino al 2025, come ha annunciato il club spagnolo. Il nazionale tedesco ha accettato di trasferirsi al Barcellona dopo che il suo contratto con il City è scaduto questo mese. Il suo contratto prevede un’opzione di permanenza per un’altra stagione e una clausola rescissoria di 400 milioni di euro.

Gundogan, 32 anni, si è fatto un nome al Borussia Dortmund prima di trasferirsi al City, dove è rimasto per sette anni, vincendo cinque volte la Premier League e quest’anno la Champions League.