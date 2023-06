Atletica: Tamberi, ‘sfogo Jacobs? Deve essere forte e guardare al suo cammino’

Chorzow, 25 giu. (Adnkronos) – “Lo sfogo di Jacobs contro gli haters? A Marcell ho già detto a voce quello che ritenevo opportuno dire, ovvero che deve guardare al suo cammino, e che più traguardi si raggiungono più si troveranno persone pronte a screditare. Deve essere forte, e guardare a quello a cui aspira”. Queste le parole di Gianmarco Tamberi, altista azzurro, a margine della sua vittoria ai Giochi Europei in Polonia. “Sono in una forma stratosferica dal punto di vista fisico e da dio dal punto di vista tecnico, l’obiettivo era fare il maggior punti possibili, non ho voluto rischiare, 2.29 è un ottimo inizio di stagione c’è da lavorare ma se partiamo così è un bel segnale. Parigi 2024 sarà la mia ultima Olimpiade? Difficilissimo da dire, dopo Tokyo ero convinto che non sarei andato avanti, invece eccomi qui -ha proseguito il campione olimpico a Tokyo atleta delle Fiamme Oro-. E’ un’ossessione diversa, ma un’ossessione anche questa. Sono abbastanza convinto che dopo Parigi non ci sarà un’altra Olimpiade, ma la mano sul fuoco non ce la metto”.

Il campione marchigiano ha poi speso belle parole sui suoi compagni di squadra agli Europei a squadre in Polonia: “Penso sia giusto dare luce a quello che sta facendo la squadra, non si è mai vista una squadra che riesce a fare così tanti season best in un evento importante. Un tempo non sapevamo reggere la pressione delle gare importanti, qui in Polonia sta accadendo l’esatto opposto. Non si parli solo di nomi, ma di squadra, che è la migliore d’Europa”.