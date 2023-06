Atletica: Mei a Tamberi, ‘Golden Gala? Polemica fuori luogo, caduta di stile’**

Chorzow, 25 giu. (Adnkronos) – “Dopo aver vinto una gara straordinaria come quella di oggi, penso che l’ultima cosa che dovrebbe fare Gimbo è tornare a parlare di una gara che non ha avuto problemi: lui ha fatto una trattativa con l’organizzazione, non è andata a buon fine, e non è venuto a saltare al Golden Gala. Sembra che si stia mettendo nella fila di chi non è stato invitato, mi sembra fuori luogo. Ha chiesto troppo? Prosaico parlare di soldi”. Questa la pronta risposta del presidente della Fidal, Stefano Mei a Gimbo Tamberi, sulle esternazioni del campione olimpico dell’alto a Tokyo, sul Golden Gala. “Gimbo Tamberi dimostra in gara di essere mostruoso ma è una polemica fuori luogo in un momento del genere boh.. se un campione olimpico fa una caduta di stile bisogna dirlo anche se è campione olimpico. Non scherziamo, un atleta lo inviti a gareggiare fai una trattativa, va ad allenarsi per un’altra gara ma può essere che sbaglio io”, ha aggiunto Mei. “Ha sporcato un po’ una vittoria meravigliosa”.