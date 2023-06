Chorzow, 25 giu. (Adnkronos) – Per la prima volta nella storia l’Italia conquista la Coppa Europa-Europei a squadre in Polonia. Non era mai accaduto nelle precedenti 38 edizioni a partire dal 1965. Gli azzurri si sono imposti con 426,5 punti totali davanti alla Polonia con 402,5 e alla Germania con 387,5 punti.