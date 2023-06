Wagner verso Mosca: “Guerra civile”. Sindaco: “Situazione difficile”

(Adnkronos) – La Wagner di Evgheny Prigozhin marcia verso Mosca. “È iniziata la guerra civile”, il messaggio diffuso dalla Wagner attraverso Telegram.

Il governatore della regione russa di Lipetsk, Igor Artamonov, ha affermato che i mercenari si troverebbero a meno di 400 chilometri dalla capitale russa. “Le forze dell’ordine e le autorità stanno adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione. La situazione è sotto controllo”, ha assicurato Artamonov sui social.

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin dal canto suo ha però affermato su Telegram che la situazione è “difficile” e che un “regime antiterrorismo” è stato attivato. “Al fine di ridurre al minimo i rischi, ho deciso di dichiarare lunedì giorno non lavorativo, ad eccezione degli enti governativi e delle imprese a ciclo continuo, del complesso militare-industriale, dei servizi cittadini, ha sottolineato.

Checkpoint improvvisati sono comparsi alle porte sud di Mosca. Lo riporta la Bbc Russia, pubblicando una foto che ritrae camion della spazzatura parcheggiati di traverso per bloccare la strada e veicoli della polizia e dell’esercito nelle vicinanze. Intanto, si legge sul sito del Guardian, nella capitale è stato sospeso il traffico sul fiume Moscova, mentre sono stati visti agenti di polizia con giubbotti antiproiettile e armi automatiche all’ingresso dell’autostrada che collega Mosca a Voronezh e Rostov sul Don, le due città controllate dalla Wagner.

BBC: EVACUATI MUSEI E CENTRI COMMERCIALI A MOSCA

Intanto alcuni edifici pubblici sono stati evacuati a Mosca mentre continua l’avanzata della Wagner verso la capitale russa, ha riferito la Bbc Russia, secondo cui sono stati evacuati diversi musei vicino al Cremlino, in particolare la Galleria Tretjakov, il museo Pushkin e la Casa della Cultura Ges-2. Stessa sorte è toccata a due centri commerciali della capitale russa, il Mega Belaya Dacha ed il Kvartal.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l’eliminazione del capo dei mercenari, che hanno preso il controllo di Rostov e hanno attraversato la regione di Voronezh.

Per debellare la rivolta il presidente russo Putin vorrebbe “eliminare” Yevgeny Prigozhin e offrire un’amnistia ai combattenti della Wagner, riferisce una fonte vicina allo stato maggiore russo, citata dall’outlet russo IStories, in una notizia rilanciata da Meduza. Secondo la fonte, i militari russi non hanno sufficienti risorse per impedire a Prigozhin di raggiungere Mosca e stanno raccogliendo truppe da tutte le unità al fronte in Ucraina.