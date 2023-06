Ucraina: Magi, ‘Putin catastrofe per Russia, sia processato all’Aja’

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “L’inutile, violenta, fascista invasione di Putin all’Ucraina per imporre il suo modello antidemocratico, illiberale, machista e omofobo si sta rivoltando contro di lui. Putin è stato ed è una catastrofe per la Russia e per i russi, che oggi rischiano di piombare in una guerra civile che speriamo non sfoci in un massacro per i civili inermi. I responsabili non sono solo Putin e la sua sempre più ristretta cerchia di fedelissimi, ma anche tutti i cantori del regime russo che in Italia, in Europa e nel mondo hanno lavorato ai fianchi l’opinione pubblica per sostenere le ragioni del dittatore. Per noi non ci può essere altro sbocco se non quello che vede Putin a processo per crimini di guerra al tribunale dell’Aja”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa Riccardo Magi.