Sanità: Gribaudo, ‘piazza piena monito per governo, su salute non si scherza’

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Oggi migliaia di persone hanno manifestato a Roma, nella piazza convocata dai sindacati e dalle associazioni, per difendere la sanità pubblica e il diritto alla salute. È un monito preciso nei confronti di un Governo che, a livello nazionale e regionale, continua a tagliare in favore della sanità privata. Penso al Piemonte di Cirio, dove fra personale sottodimensionato e liste di attesa infinite la situazione è ormai insostenibile”. Così la vice presidente del Partito Democratico Chiara Gribaudo.

“Bisogna avere rispetto e attenzione per gli operatori sanitari, dai medici agli infermieri passando per gli OSS, completamente dimenticati dopo la pandemia. Donne e uomini che lavorano in condizioni pessime, con salari bassi e turni massacranti. Così come va garantito per i cittadini il diritto, sancito dalla Costituzione, di avere cure accessibili e di qualità. È una battaglia di giustizia sociale sulla quale non arretreremo” conclude Gribaudo.