Putin e la rivolta di Prigozhin: “Pugnalata alle spalle, risposta sarà dura”

(Adnkronos) – “Un colpo di pugnale alle spalle alle nostre truppe e alla Russia”. Così Vladimir Putin, in un discorso televisivo alla nazione, ha definito , parlando di “gravi azioni di tradimento” ed assicurando che i responsabili “pagheranno per questo”.

“Mi rivolgo a coloro che con inganno e minacce sono stati coinvolti nell’avventura criminale della rivolta armata”. Come hanno fatto i vertici militari russi, Vladimir Putin si rivolge direttamente ai mercenari di Wagner chiedendo loro di “mettere fine alla loro partecipazione a queste azioni militari”. “Tutti quelli che hanno preso le armi contro le forze armate sono dei traditori”, ha continuato Putin. “Noi stiamo fronteggiando un tradimento, i responsabili saranno condotti davanti alla giustizia”, ha poi aggiunto.

Vladimir Putin promette che “farà di tutto per proteggere la Russia” mentre assicura che, di fronte alla ribellione di Wagner, “la nostra risposta sarà dura”.

Il presidente russo ha poi affermato che il Paese è impegnato a combattere contro “i nazisti” in Ucraina e che “contro di noi c’è tutto l’Occidente: noi lottiamo per la nostra indipendenza, per il diritto di rimanere russi”. Ed in questo momento “tutte le nostre forze devono rimanere unite” per impedire che il nemico sfrutti “azioni che spaccano l’unità”.

“La situazione a Rostov sul Don rimane difficile durante la rivolta armata”, riconosce quindi Putin, assicurando che si stanno adottando misure per “stabilizzare la situazione”. “A Rostov il lavoro dell’amministrazione civile e militare è fondamentalmente bloccato”, ha poi aggiunto. Questa mattina Yevgeny Prigozhin ha rivendicato in un video di aver preso il controllo di tutti gli obiettivi militari della città, compreso l’aeroporto.

“Interessi personali hanno portato al tradimento del nostro Paese e della causa per cui i nostri militari stanno combattendo”, ha detto poi riferendosi a Prigozhin, che non ha mai nominato nel suo discorso. “Tutti quelli che hanno scelto il tradimento saranno puniti – ha aggiunto – sono stati dati gli ordini necessari alle forze armate”.

Il leader del gruppo Wagner ha annunciato stamane che le sue truppe hanno attraversato la frontiere e sono entrate a Rostov. “Ora stiamo entrando a Rostov – ha scritto su Telegram – le divisioni del ministero della Difesa, o meglio le reclute che sono state inviate per fermare il nostro cammino, si sono fatte da parte”. “Se qualcuno cercherà di fermarci, distruggeremo tutti”, ha aggiunto. Prigozhin ha poi affermato di aver preso il controllo di tutti i siti militari della città russa sul Don. In un video, il leader di Wagner ha detto che lui e il suo esercito sono nel quartier generale del distretto militare meridionale della città. “Sono sotto controllo tutti gli obiettivi militari, compreso l’aeroporto”, ha spiegato, lanciando un ultimatum: “Noi siamo arrivati qui e vogliamo ricevere il capo degli Stati Maggiori e Shoigu. A meno che non vengano, noi rimarremo qui, bloccheremo la città di Rostov e ci dirigeremo verso Mosca”