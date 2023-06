Monza: tenta di forzare macchinette caffè in scuola per rubare denaro, 43enne arrestato

Milano, 24 giu. (Adnkronos) – Si è introdotto in un istituto scolastico e ha tentato di forzare le macchinette distributrici di bevande, ma è scattato l’allarme ed è stato arrestato. E’ accaduto a Desio, in provincia di Monza Brianza, a un pregiudicato di 43 anni, residente a Monza.

E’ tarda sera quando il dirigente scolastico di un istituto superiore della cittadina brianzola riceve una chiamata dal sistema di allarme delle sua scuola per una possibile intrusione nella parte posteriore del plesso scolastico. Così l’uomo ha contattato il numero di emergenza 112 e l’operatore della centrale operativa della compagnia carabinieri di Desio ha inviato sul posto una pattuglia. Pochi minuti dopo, gli uomini dell’Arma hanno sorpreso il malvivente che, armato di piede di porco, stava tentando di aprire i distributori automatici di bevande per impossessarsi del denaro contenuto all’interno.

L’uomo ha reagito colpendo con l’arnese uno dei militari per poi tentare la fuga, ma è stato bloccato e arrestato con l’accusa di rapina, lesioni, danneggiamento e porto di arnesi atti allo scasso.