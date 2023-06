Monza: spaccia droga davanti ad un supermercato, arrestato

Milano, 24 giu.(Adnkronos) – Nei giorni scorsi, i militari della stazione carabinieri di Desio, in provincia di Monza Brianza, hanno effettuato un arresto riguardante il traffico illecito di sostanze stupefacenti. A finire in manette è stato un cittadino tunisino di 25 anni, in Italia senza fissa dimora, sorpreso mentre spacciava droga davanti ad un supermercato.

I militari si sono avvicinati all’auto dove il pusher stava cedendo alcune dosi ad un cliente ma, improvvisamente, il giovane ha iniziato a correre per tentare la fuga a piedi, ma è stato bloccato e arrestato. Durante la perquisizione personale, sono stati rinvenuti un coltello, circa 2 grammi di cocaina, 0,5 grammi di marijuana e 1 grammo di hashish. Inoltre, sono stati sequestrati 500 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il ragazzo è stato quindi condotto al comando di Desio, dove è stato trattenuto in attesa del processo per direttissima al tribunale di Monza.