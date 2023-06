Milano: ubriaco minaccia con katana responsabile security supermercato, denunciato

Milano, 24 giu. (Adnkronos) – Nella tarda mattinata di ieri, a Cinisello Balsamo, nel Milanese, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 40enne marocchino senza fissa dimora per porto di armi e/o oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool, aveva minacciato con una katana il responsabile della sicurezza di un supermercato in viale Fulvio Testi. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno individuato e bloccato il 40enne che, nel frattempo, si era disfatto dell’arma gettandola a terra.

La katana, con una lama lunga 55 centimetri, è stata sequestrata; per l’uomo è scattata una denuncia in stato di libertà.