Cracovia 2023: atletica, Italia bronzo nella 4×100 maschile

Chorzow, 24 giu. (Adnkronos) – La staffetta italiana 4×100 metri maschile ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei a squadre di atletica validi anche per i Giochi Europei. Gli azzurri Lorenzo Patta, Samuele Ceccarelli, Marco Ricci e Filippo Tortu hanno chiuso la division 1 al terzo posto con il tempo di 38.47. Il quartetto italiano ha dovuto fare a meno di Fausto Desalu, campione olimpico con Patta, Jacobs e Tortu a Tokyo, per il forfait prima della gara a causa di un problema muscolare. Seconda assenza della staffetta oro olimpico dopo quella di Marcell Jacobs. Oro alla Germania con il tempo di 38.34 e argento alla Gran Bretagna in 38.44.