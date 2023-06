Ucraina: Isw, ‘eventuale sabotaggio centrale Zaporizhzhia non sarebbe ‘controllabile”

Washington, 23 giu. (Adnkronos) – “Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che, secondo l’intelligence ucraina, le forze russe si stanno preparando a condurre un possibile attacco di sabotaggio alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (Znpp)”. Lo scrive l’Institute for the Study of War (Isw), secondo cui “un incidente nucleare di origine russa allo Znpp rimane improbabile ma non impossibile. Inoltre, non sarebbe controllabile dalle forze di Mosca”.

“Zelensky ha affermato che l’attacco pianificato rilascerà radiazioni dallo Znpp – proseguono gli analisti del think tank statunitense – e ha annunciato che i funzionari ucraini condivideranno ampiamente le loro informazioni sull’attacco pianificato con i partner e le organizzazioni internazionali nei prossimi giorni. Le forze russe non sarebbero in grado di controllare le conseguenze di un incidente radiologico intenzionale allo Znpp, che potrebbe avere un impatto maggiore sulle loro forze rispetto che su quelle ucraine”.

“Un incidente nucleare intenzionale potrebbe anche lasciare molte aree dell’Ucraina meridionale occupata inabitabili e ingovernabili, degradando ulteriormente la capacità della Russia di cementare la sua occupazione dell’Ucraina meridionale, e la distruzione della centrale sarebbe un atto drastico. Le forze russe potrebbero segnalare che si stanno preparando a sabotare lo Znpp per dissuadere le forze ucraine dal condurre operazioni di controffensiva nell’area. Il Cremlino ha regolarmente utilizzato minacce di escalation nucleare e alla sicurezza dello Znpp nel tentativo di fare pressione sull’Ucraina affinché limiti le sue azioni militari e impedisca ulteriore assistenza di sicurezza occidentale all’Ucraina”.