Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “Penso che al Paese serve è una proposta politica e una piattaforma su come fare le cose. E’ un progetto acerbo, che deve maturare e superare anche incompatibilità caratteriali. E’ stato un errore pensare che il partito unico fosse la strada, ora concentriamoci su una federazione di forze in grado di dire cosa serve al paese”. Così Mara Carfagna al convegno dei Giovani di Confindustria a Rapallo. Alla europee insieme? “C’è tempo, non vi deluderemo”.