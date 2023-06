Teatro: Stefania Rocca e Chiara Noschese a ottobre a Milano con musical ‘Chicago’

Milano, 23 giu. (Adnkronos) – Debutterà il prossimo 5 ottobre, al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano, ‘Chicago’ il musical proposto da Stage Entertainment per la nuova stagione teatrale. Lo show, che proporrà 140 repliche distribuite tra 3 mesi a Milano e 3 mesi di tournée in tutta Italia, è stato presentato oggi con l’obiettivo di battere il record dello ‘spettacolo teatrale più visto d’Italia’, già fatto segnare da Stage Entertainment negli ultimi due anni, prima con ‘Pretty Woman’ e poi Sister Act, seguiti entrambi da oltre 80.000 spettatori.

Sul palco Stefania Rocca, nel ruolo della protagonista Velma: “Un’attrice dall’indiscusso talento -ha spiegato Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment e direttore dei teatri milanesi Nazionale e Lirico- e dalla presenza scenica sorprendente che interpreterà la parte in maniera elegante, sexy, misteriosa e determinata”. Accanto a lei, nel ruolo di Mama Morton, anche la regista Chiara Noschese che ha sottolineato come “Chicago si inserisca perfettamente nella nostra epoca, dove finire sulle prime pagine o diventare virali nel web sembra la necessità primaria”.

“Abbiamo deciso di produrre Chicago -ha proseguito Forte- dopo un’accurata ricerca di mercato. Sottotraccia, nella trama, è purtroppo ricorrente un tema molto attuale nel mondo dello spettacolo e perfettamente rappresentato dal movimento del ‘me too’. Ovvero l’importanza che i rapporti professionali nel settore dell’intrattenimento siano trasparenti, puliti, costruiti su talento, competenza e merito”.

Stefania Rocca spiega così decisione di essere protagonista di Chicago: “Cinema, teatro, musical: ho sempre amato cimentarmi in generi diversi che consentono ad un’attrice di interpretare in maniera poliedrica il rapporto con il corpo e la voglia di comunicare con lo sguardo e con la voce. La storia è avvincente perché parla di donne e di solidarietà tra donne, di rivendicazione di un ruolo ed una centralità femminile in una società pensata dagli uomini a loro misura. Le protagoniste si mettono in gioco spinte dal desiderio di rivendicare i propri diritti e non subire passivamente ricatti e soprusi”.

“Io me lo immagino pop, colorato, un’esplosione di eventi a tinte forti -aggiunge Chiara Noschese- in un mondo che è come un circo, un circo eccessivo e irriverente, privo di etica e carico di intrighi, dove la notorietà esplode quanto più estremo è il crimine”.

La fama internazionale di Chicago è notevolmente aumentata in tutto il mondo dopo l’uscita del film nel 2002 (vincitore di 6 premi Oscar), interpretato da Renée Zellweger e Richard Gere. Grazie ad un mix unico costituito da tanto jazz, canzoni spettacolari e coreografie sorprendenti, Chicago è considerato uno dei musical più noti e celebrati di Broadway. Lo sfondo è la ruggente metropoli dell’Illinois, con storie, intrighi, sete di successo e manipolazione dell’opinione pubblica da parte dei media. La trama segue le vicende di Roxie Hart, una cantante di nightclub che uccide il suo amante quando scopre che sta per lasciarla per la sua migliore amica. Dopo essere stata condannata per il suo omicidio, finisce in carcere e trama per uscire di prigione con ogni mezzo necessario.