Sanità: Fratoianni, ‘domani in piazza con Cgil’

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “Da 3 mesi gli attivisti dell’Alleanza Verdi Sinistra in tutta Italia sono impegnati davanti ad ospedali e ad ambulatori per la campagna ‘Fin Troppo pazienti’ perché non possiamo permettere alla destra al governo di dare il colpo di grazia alla nostra sanità pubblica, già piegata da anni di tagli, sottofinanziamenti e austerità”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana che domani mattina sabato 24 giugno parteciperà alla manifestazione promossa a Roma dalla Cgil e da decine di associazioni e movimenti.

“C’è poco da girarci intorno: il diritto universale alla salute dei cittadini è sotto attacco – conclude Fratoianni – e dobbiamo difenderlo. Per questo la mobilitazione della Cgil e del mondo delle associazioni è giusta ed è da sostenere”.