Nutrizionista, ‘frutta come pranzo nemica della linea a prova di costume’

Roma, 23 giu. (Adnkronos Salute) – Frutta al posto del pranzo per perdere peso e arrivare in spiaggia più in forma? Nulla di più sbagliato. La frutta è “certamente sana ma non dietetica”, spiega la nutrizionista Rosaria Maugeri del servizio di consulenza nutrizionale dell’ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba (Como) che mette in guardia dalle diete fai da te e dai falsi miti sull’alimentazione che rischiano di avere l’effetto contrario sulla bilancia.

“Non pranzate con ciotolone a base di frutta – sottolinea la specialista – è un grossissimo errore che vedo fare spesso d’estate. In molti pensano che mangiare tanta frutta sia ‘leggero’ e ‘dietetico’. Nulla di più sbagliato. La frutta apporta tanti zuccheri, nel caso specifico fruttosio. Il pasto sarà sbilanciato a favore dei carboidrati semplici a discapito delle proteine e grassi. Un pranzo leggero va bene, ma deve essere ben equilibrato nei macronutrienti”.

Per una dieta equilibrata prima di tutto, occorre iniziare la giornata “con una bella colazione abbondante e nutriente, non ricca in zuccheri semplici. Poi bisogna passare direttamente ad un pranzo leggero ma completo e per cena prediligere il più possibile piatti a base di pesce, senza dimenticare il contorno a base di verdura”. Infine “attenzione a non esagerare con i bicchieri di alcolici: l’alcool apporta tante calorie ‘vuote’ che non sazieranno e non forniranno energia. Serve invece bere molta acqua e fare lunghe passeggiate nelle ore più fresche della giornata”, conclude Maugeri.