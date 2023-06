Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “Tra le molisane e i molisani per sostenere Roberto Gravina Presidente, un bravo amministratore del suo territorio, e scrivere un futuro diverso. Per trent’anni la destra ha governato il Molise, mortificando questa terra meravigliosa e costringendo troppo spesso i più giovani a lasciarla. Domenica e lunedì in Molise c’è l’opportunità di scrivere un’altra storia. Forza!”. Così Elly Schlein su Fb.