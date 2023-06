Milano Pride: +Europa sfilerà su carro con Radicali Italiani, presenti Magi e Della Vedova

Milano, 23 giu.(Adnkronos) – “Dopo la splendida parata di Roma, domani +Europa sfilerà anche al Pride di Milano con un suo carro, insieme agli amici di Radicali Italiani, dell’associazione Enzo Tortora e di Certi Diritti. A guidare la delegazione il segretario di +Europa, Riccardo Magi e il deputato Benedetto Della Vedova: “Noi ci siamo sempre stati -sottolinea Magi- ma quest’anno, in cui i diritti di tutti e tutte sono ancora più sotto attacco a causa dell’omofobia di Stato del governo Meloni e Salvini, è ancora più importante esserci”.

L’appuntamento per gli attivisti e i simpatizzanti di +Europa che vogliono sfilare con il carro del partito è alle ore 15 in via Vittor Pisani, nei pressi della Stazione Centrale.