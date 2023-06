Milano Pride: Avs e Reti Civiche al corteo con proprio carro

Milano, 23 giu. (Adnkronos) – Domani, alle 15, Alleanza Verdi Sinistra e Reti Civiche aderirà e parteciperà al corteo del Milano Pride 2023 con un proprio carro che, alla partenza, si troverà in via Vittor Pisani nel tratto tra la Stazione Centrale e Piazza della Repubblica.

“È importante essere al Pride quest’anno perché mai come ora i diritti civili sono sotto attacco da questo governo e da questa maggioranza che ha fatto della guerra alla comunità Lgbtq+ il suo cavallo di battaglia -afferma Jonathan Chiesa, segreteria metropolitana Sinistra Italiana Milano-. Lo testimonia la continua crociata contro le famiglie omogenitoriali e i loro bambini, a cui sono negate le trascrizioni. Una visione conservatrice della società delle più retrogradi in Europa che attacca ogni giorno la libertà della persona. Una visione conservatrice della società tra le più retrograde d’Europa che accusa i provvedimenti contro le discriminazioni di ogni genere di essere liberticidi, ribaltando il senso della realtà”.