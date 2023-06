Messina: morì durante fermo, sit in davanti Cassazione ‘non archiviare’**

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – Sit in oggi davanti alla Cassazione chiamata a decidere sul caso di Enrico Lombardo, l’uomo di 42 anni morto nella notte tra il 26 e il 27 ottobre del 2019, durante un fermo dei carabinieri, a Spadafora in provincia di Messina. Al presidio a piazza Cavour erano presenti Amnesty International e l’associazione ‘A Buon Diritto’.

I supremi giudici dovranno decidere in merito a un’istanza di riapertura delle indagini dopo che il tribunale siciliano di competenza ha archiviato. Dal comitato si sottolinea: “Per due volte la Procura ha chiesto l’archiviazione delle indagini, ma il legale della famiglia Galeani – composta dall’ex moglie di Enrico Lombardo, Alessandra Galeani, e dalla figlia Erika Lombardo – ha presentato ricorso in entrambe le occasioni. La seconda richiesta di archiviazione è stata avanzata a luglio 2022”. La famiglia però, assistita dall’avvocato Pietro Pollicino, si è opposta all’archiviazione facendo ricorso in Cassazione chiedendo ulteriori indagini. Nell’indagine della Procura di Messina erano stati iscritti il carabiniere che immobilizzò l’uomo quella notte, un medico e due operatori del 118.