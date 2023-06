Mes: Furfaro, ‘governo confuso e lacerato indebolisce l’Italia’

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “C’è una grande confusione nella maggioranza. Il Mes è uno strumento utile ma non viene approvato nel nostro Paese esclusivamente per fini politici. Forse il Governo si illude che possa diventare un’arma di negoziazione con l’Europa ma in realtà ci sta soltanto indebolendo”. Così Marco Furfaro, Responsabile iniziative politiche, Contrasto alle diseguaglianze, Welfare nella segreteria Pd ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem.

“Gli italiani non capiscono questa battaglia che è completamente interna ai partiti che compongono la maggioranza e che non fa bene per nulla all’Italia” conclude il deputato dem.