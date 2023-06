Mes: Fratoianni, ‘dubbi su strumento ma ratifica è tutt’altra partita’

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – Il Mes? “Noi di Avs ne discuteremo in settimana ma è sacrosanto che la discussione arrivi in aula. Personalmente ho dubbi su alcune delle condizionalità e sulle criticità dello strumento, la ratifica dei trattati però è tutt’altra partita, io non mi impicco su un tema così, ne parleremo col gruppo e coi gruppi dirigenti del partito”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato di AVS Nicola Fratoianni, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Lei però è favorevole o contrario alla sola ratifica? “Voglio prima affrontare la discussione col nostro gruppo parlamentare”.