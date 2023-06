Governo: petizione on line Verdi-Sinistra per dimissioni Santanchè’**

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “I comportamenti di Daniela Santanchè imprenditrice, come emergono dall’inchiesta di Report sono compatibili con Daniela Santanchè ministra della Repubblica? La ministra del turismo può continuare a non chiarire all’opinione pubblica, al Parlamento, ai media tutte queste vicende, limitandosi a minacciare querele? Pensiamo proprio di no. Serve un atto di dignità, per questo Alleanza Verdi Sinistra ha lanciato in queste ore sul web una campagna di raccolta adesioni con la richiesta delle sue dimissioni. www.mettilafirma.it/santanchedimettiti”. Così in una nota l’Alleanza Verdi Sinistra.