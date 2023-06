Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “Noi eravamo a favore di un voto di astensione ma nel momento in cui ci siamo resi conto che avremmo salvato il governo, abbiamo fatto l’opposizione”. Così Matteo Renzi a Metropolis, il web talk del gruppo Gedi, sul dl Lavoro su cui la maggioranza è andata sotto. “Lotito ha dato un segnale, è decisivo in commissione Finanze e visto che starà lavorando a qualcosa, ha fatto valere il suo peso. Ma quale festa di compleanno. La Russa, non abbiamo l’anello al naso”.