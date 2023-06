Chorzow, 23 giu. (Adnkronos) – Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’argento nei 5.000 metri ai Giochi Europei di Cracovia. L’azzurra si è imposta nella sua gara della division 1 degli Europei a squadra di atletica leggera in corso a Chorzow con il tempo di 15’25”09. L’oro è andato alla lettone Agate Caune, che nella division 2 ha corso in 15’15”21, bronzo per la britannica Hannah Nuttall in 15’29”49.