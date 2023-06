Covid: Speranza, ‘anche tribunale ministri Roma archivia, molto soddisfatto’

Roma, 23 giu. (Adnkronos Salute) – “Anche il tribunale dei ministri di Roma, dopo quello di Brescia, ha archiviato la posizione a mio carico relativamente alla gestione della pandemia”. Così Roberto Speranza, ex ministro della Salute, su Facebook.

“Sono molto soddisfatto perché mi viene nuovamente riconosciuto di aver difeso la salute degli italiani in un momento terribile e di aver servito il Paese con disciplina ed onore come chiede la nostra Costituzione. Grazie ancora a tutte le persone che mi sono state vicine”, scrive Speranza.