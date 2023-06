Usa: Bbc, detriti appartengono a batiscafo scomparso, Guardia costiera chiarirà

Washington, 22 giu. (Adnkronos) – Ci sono “un telaio di atterraggio e una copertura posteriore del sommergibile” tra i detriti trovati nella zona di ricerca del batiscafo scomparso domenica dopo essersi immerso per perlustrare il relitto del Titanic. Lo ha detto alla Bbc l’esperto di immersioni David Mearns, amico di uno dei cinque passeggeri del batiscafo scomparso. Mearns ha spiegato di aver avuto queste informazioni dal presidente dell’Explorers Club, che è collegato alla comunità subacquea e di salvataggio.

A chiarire, in proposito, sarà la Guardia costiera degli Stati Uniti impegnata nelle ricerche e che alle 15 ora di Washington, le 21 in Italia, terrà una conferenza stampa. Sarà l’occasione per fornire chiarimenti sui ritrovamenti del veicolo telecomandato “sul fondo dell’Oceano vicino al Titanic”. Un portavoce di Pelagic Research Services ha confermato alla Cnn che il suo sommergibile telecomandato ha trovato il campo di detriti.