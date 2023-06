Sport: Carrito, ‘grandi eventi portano turisti stranieri, europei atletica altra occasione’

Guidonia, 22 giu. – (Adnkronos) – I grandi eventi nella città di Roma, che ne ospita sempre di più, stanno assumendo una rilevanza fondamentale in molteplici campi”. Così Paolo Carito, Direttore Generale Europei Atletica Leggera Roma 2024, intervenuto a margine di “Stati Generali Mondo Lavoro”, convegno programmatico tenutosi presso il “Marco Simone Golf & Country Club”.

“Sempre più turisti e indotto economico elevato sono condizioni necessarie per avere una Capitale sempre più moderna. Il prossimo anno ospiteremo i Campionati Europei di Atletica Leggera e se dovessimo confermare i dati di pubblico dell’ultimo Europeo avremmo un indotto di circa 11 milioni di euro spettatori, che in aggiunta ai 6 milioni di euro destinati ai protagonisti attivi. Il censimento ci porta a dire che il 30% del pubblico è straniero. Ci auguriamo che questa manifestazione sia appetibile per gli atleti, fungendo anche da vetrina per i Mondiali di Parigi che si terranno poco dopo, sempre nel 2024”, ha concluso Carito.