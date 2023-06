Roma, 22 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “In Italia abbiamo troppi politici e troppo pochi amministratori. O si pensa a una pa con logica aziendale o non si va da nessuna parte. E serve la semplificazione: per ogni legge se ne devono eliminare tre. Poi con competenza e competitività allora il made in Italy può riscattare nel mondo la nostra storia”. Lo ha detto il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, intervenendo al ‘Meeting del made in Italy in corso a Palazzo Wedekind a Roma, promosso da Aepi