Monza: città aderisce alla ‘Sport City declaration’

Milano, 22 giu. (Adnkronos) – La Giunta comunale di Monza ha approvato oggi l’adesione alla ‘Sport City declaration’, promossa dalla fondazione Sport City. L’impegno dell’Amministrazione, che sarà sancito a breve con la firma ufficiale del documento da parte del sindaco alla presenza dei vertici della Fondazione, verterà sulla promozione di azioni ispirate a cinque princìpi cardine: investire nello sport come elemento di sviluppo sociale della città, promuovendo lo sport presso tutte le fasce sociali, eliminando tutte le forme di discriminazione o sociale; sviluppare la città come modello di Sportcity prevedendo forme di sostegno, per rendere pienamente accessibili a tutti i cittadini, senza esclusione di età, sesso, nazionalità e censo, gli impianti sportivi, gli spazi verdi, il tessuto urbano consentendone la libera fruizione, ampliandone le fasce orarie a disposizione del pubblico e sostenendo eventi sportivi per la cittadinanza.

E poi integrare lo sport in tutte le politiche coordinando l’azione in maniera trasversale e multidisciplinare al fine di integrare lo sport in tutte le politiche della città; coinvolgere e impegnare le comunità per assicurare soluzioni per la pratica sportiva: coinvolgendo e impegnando attivamente le comunità al fine di rafforzare la coesione sociale e di guidare azioni per la promozione della pratica sportiva presso tutta la popolazione cittadina e infine creare soluzioni in partenariato con altri settori in modo trasversale: condividendo la responsabilità di creare soluzioni e un partenariato diffuso.

“Monza rafforza il suo ruolo di ‘città di tutti gli sport’ -spiega l’assessore comunale allo Sport, Viviana Guidetti- riconoscendo attraverso questa adesione il ruolo autentico delle discipline sportive nel rafforzare la coesione sociale della comunità oltre ai valori dell’inclusione e della condivisione”.