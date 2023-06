Maturità 2023, seconda prova: Seneca per il Classico, problemi con funzioni allo Scientifico

Roma, 22 giu. – (Adnkronos) – Dopo la prima prova scritta con il tema di italiano, che ha lasciato spiazzati i maturandi, è il giorno della seconda prova scritta, quella d’indirizzo: latino al Classico, matematica allo Scientifico, prima lingua e cultura straniera al Linguistico. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, invece, la prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline.

Secondo quanto riferisce Skuola.net, per il liceo Classico il protagonista è Seneca con il brano ‘Chi è saggio non segue il volgo’, . Seneca non veniva proposto dal 2017 e sale al primo posto della “classifica” degli autori più proposti alla Maturità dal dopoguerra a oggi: con 16 “apparizioni” eguaglia infatti Cicerone, assente dal 2009. Nell’ultimo esame di Stato pre-pandemia era stato infatti proposto un brano di Tacito.

Per quanto riguarda il compito di Matematica al Liceo Scientifico, i due problemi richiedono entrambi lo st udio di una funzione. Si tratta di problemi dall’approccio classico, senza riferimenti a casi reali, come invece accadde nel 2017 con la ormai celebre “ruota quadrata”. Degli 8 quesiti, diversi di questi riguardano l’analisi matematica – dall’applicazione del allo studio degli zeri di una funzione – combinati con alcuni di geometria (es, dimostrazioni su triangoli e parallelepipedi) e di geometria analitica. Infine, un quesito sul calcolo delle probabilità, inerente un dado truccato.

Al liceo Linguistico, per la prova di Inglese, la traccia si struttura in due parti: nella prima ci sono due testi dei quali è richiesta la comprensione ed interpretazione rispondendo a 15 domande in totale, a risposta chiusa o aperta; il primo brano è tratto dal romanzo ‘Elizabeth Finch’ di Julian Barnes pubblicato nel Regno Unito nel 2022; mentre il secondo brano, intitolato ‘Being forgetful isn’t stupid – it helps make smarter decisions, scientists say’ è un estratto di un articolo scientifico pubblicato sul sito www.indipendent.co.uk.