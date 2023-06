Governo: M5S, ‘da Santanchè ancora silenzio, passo indietro inevitabile’**

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “La Santanché è piombata in un silenzio tombale dopo l’eclatante inchiesta di Report. Un’imprenditrice a capo di aziende in cui c’è il dubbio che sia stato violato ogni tipo di diritto nei confronti dei lavoratori non può fare il ministro: ha il dovere di spiegare subito, tra cinque minuti. Altrimenti il passo indietro rispetto alla carica che ricopre diventa inevitabile. Ci aspettiamo che la premier Meloni intervenga in prima persona, perché le circostanze stanno diventando surreali”. Così il capogruppo M5s alla Camera Francesco Silvestri.