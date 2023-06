Governo: Cdm alle 17, ricostruzione post calamità e sicurezza stradale a odg

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato in data 22 giugno 2023, alle ore 17 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno. disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità, esame preliminare (protezione civile e politiche del mare); disegno di legge su interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esame preliminare (infrastrutture e trasporti); leggi regionali; varie ed eventuali.