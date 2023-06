Golf: Cozzoli, ‘i grandi eventi come traino economico, sociale e culturale della Capitale’

Guidonia, 22 giu. – (Adnkronos) – “Oggi c’è stata una riflessione molto importante che ha riguardato la capacità di un grande evento di generare ricchezza, occupazione, socialità e diffusione della pratica sportiva”. Così Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Salute, a margine di “Stati Generali Mondo Lavoro” dedicato ai grandi eventi, convegno tenutosi presso la suggestiva cornice del “Marco Rossi Golf & Country Club” di Guidonia, prossimo teatro della Ryder Cup 2023.

Il numero uno di Sport e Salute ha poi sottolineato come l’anima industriale e quella sportiva del Paese riescano a collimare nell’organizzazione di grandi eventi: “Generare ricchezza, occupazione, socialità e diffusione della pratica sportiva. Sport e Salute ha una doppia anima, quella sociale che si declina nella pratica sportiva a scuola e in tutti i progetti del piano sociale per lo sport, ma ha anche un’anima industriale che riflette i grandi eventi sportivi, che non collide l’una e l’altra anima, che anzi si integrano e si completano. Il grande evento ha varie capacità e caratteristiche: quella di generare ricchezza, sviluppo economico, occupazione, traino turistico e diffusione della pratica sportiva. Per esempio, gli Internazionali di tennis hanno generato un record di incassi e di spettatori: 490 milioni di euro di indotto generato, ma anche 40mila bambini che si sono avvicinati alla pratica sportiva grazie ai grandi campioni. Gli stessi effetti, seppur in scala diversa, li abbiamo ritrovati in tutti i 19 eventi che abbiamo approntato a livello cittadino”, ha commentato Cozzoli.

La valenza sociale di recupero di aree degradate è stata sottolineata poi con orgoglio condiviso anche dagli altri attori istituzionali presenti: “Questo è il modello vincente che noi di Sport e Salute abbiamo teorizzato e che funziona in tutta Italia. In questo periodo si svolgono i Mondiali di skate a Colle Oppio, un luogo di degrado nella Capitale, preso in gestione da Sport e Salute e che diventa un’appendice del Foro Italico. Questo è il grande evento sportivo: sviluppo economico, traino turistico e ricadute sulle comunità e diffusione della pratica sportiva”, ha concluso il Presidente di Sport e Salute Cozzoli.