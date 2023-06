Dl enti: Roggiani (Pd), ‘solo norme ad personam e nulla per comuni, sanità e deboli’

Roma, 22 giu (Adnkronos) – “Il decreto non ha nulla di urgente se non la volontà della destra di azzerare i vertici di Inps, Inail e San Carlo. Abbiamo provato a migliorare questo provvedimento con emendamenti puntuali ma nella stragrande maggioranza dei casi la destra non ci ha dato ascolto”. Lo ha detto la deputata Pd Silvia Roggiani nel corso della dichiarazione di voto al decreto legge in materia di amministrazione di enti pubblici.

“Non hanno voluto aiutare gli enti locali, bocciando tutte le proposte a loro sostegno. Non ci hanno ascoltato sulle case popolari, dove bocciando la proroga del 110% o almeno dei tempi legati al 60% dei lavori hanno negato aiuto alle fasce più deboli. E anche sulla sanità hanno respinto tutti gli emendamenti che stanziavano più risorse per tagliare le liste d’attesa, che si sono allungate a causa della pandemia”, ha aggiunto Roggiani.