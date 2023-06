Calcio: Mourinho lascia l’Uefa Football Board con lettera a Boban

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – Josè Mourinho ha deciso di non fare più parte dell’Uefa Football Board, l’ente che si occupa di questioni relative a Var, calendari, benessere dei giocatori, regole eventuali da rivedere, ma anche novità del calcio come tattiche e competizioni giovanili. Il giorno dopo la decisione della Uefa di squalificare il tecnico della Roma per quattro giornate, a cui si è aggiunta anche il divieto di una trasferta nei confronti dei tifosi, lo Special ha reso noto, tramite una lettera, la sua scelta di non volerne fare più parte con una lettera inviata a Zvonimir Boban, Head of Football dell’organo europeo.

“Caro signor Boban, nel ringraziarvi per l’invito che mi avete rivolto a far parte dell’Uefa Football Board, mi dispiace informarvi che, con effetto immediato, rinuncerò alla mia partecipazione a questo gruppo. Le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato non ci sono più e ho sentito l’obbligo di prendere questa decisione. Le chiedo cortesemente di comunicare la mia decisione anche al Presidente Sig. Aleksander Čeferin. Cordiali saluti, José Mourinho”.