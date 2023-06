Istanbul, 22 giu. (Adnkronos) – Edin Dzeko lascia l’Inter per andare al Fenerbahce. Con un tweet sul proprio profilo ufficiale il club turco ha annunciato l’acquisto del bomber nerazzurro. “L’attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare i controlli sanitari e completare le trattative per il trasferimento. Lo presentiamo al pubblico”, si legge nella nota del club turco.