Calcio: la Juventus saluta Di Maria, ‘grazie per tutto Fideo e in bocca al lupo’

Torino, 22 giu. – (Adnkronos) – “Le strade di Angel Di Maria e della Juventus si dividono dopo una stagione. Giunto alla Continassa a luglio 2022, Angel aveva firmato un contratto annuale dopo la lunga esperienza al PSG, aggiungendo la Serie A alla lista dei grandi campionati conosciuti in carriera. La sua avventura con la Juve si chiude con 40 match disputati, sprazzi di grande classe e 8 gol segnati… Grazie per tutto Fideo e in bocca al lupo per il futuro!”. Così la Juventus sui propri canali social saluta Angel Di Maria, che lascia il club bianconero dopo una stagione in chiaroscuro.