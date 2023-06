Antisemitismo: Abodi, ‘valori sport strumenti fondamentali contro fenomeno inaccettabile’

Roma, 22 giu. – (Adnkronos) – “Quello di oggi non lo considero un convegno sull’antisemitismo, ma un appuntamento con il rinnovo, il rilancio e la promozione della responsabilità che abbiamo il dovere di prenderci nei confronti di questo deprecabile e inaccettabile fenomeno, non in giornate caratterizzate da fatti di cronaca, ma tutti i giorni, in una logica sistemica e sistematica, perché non ci si indigni nei momenti in cui l’essere umano cade, ma ci si organizzi perché sia più difficile cadere. Lo sport è portatore di valori nella misura in cui questi vengono dimostrati, affermati e promossi. Lo sport è una difesa immunitaria sociale ed individuale e come tale va rafforzata attraverso, non dichiarazioni d’intenti, ma pratica d’intenti con l’assunzione di responsabilità. Lo sport è un formidabile canale di comunicazione, anche nella logica dei comportamenti e linguaggi dei protagonisti che devono essere adeguati, possibilmente esemplari, proprio per la visibilità della quale beneficiano”. Lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo al convegno l’Antisemitismo nello sport, presso la Sala del Refettorio della Camera dei deputati.

“Se dobbiamo tutti educarci o rieducarci è necessario partire in ogni caso dal modo con il quale lo facciamo noi che rappresentiamo la classe dirigente della Nazione, del Governo e del sistema sportivo, ma è importante che anche i protagonisti imparino a tenere comportamenti adeguati e rispettosi dando il buon esempio -aggiunge Abodi-. Con altri colleghi ministri abbiamo elaborato, nella logica della multidisciplinarietà che caratterizza questo Governo, una dichiarazione di intenti per la lotta contro l’antisemitismo nel calcio e in tutte le altre discipline sportive che si allargherà poi a tutte le altre forme di discriminazione. Il calcio sicuramente con maggiori responsabilità per l’attenzione che genera. Questa dichiarazione di intenti, che firmeremo martedì prossimo, si articola in 13 punti che possono sembrare scontati nel 2023 ma che evidentemente sono necessari. Lo dobbiamo alla nostra dignità, alla nostra necessità di dimostrarci una Nazione credibile che investe nella reputazione. Su queste 13 regole verrà giudicata la nostra coerenza, la nostra obbedienza ai nostri principi, e anche un po’ il nostro onore”.