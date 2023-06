Usa: presidente Horizon Maritime Services, ‘vicini a famiglie equipaggio Titan’

Washington, 21 giu. (Adnkronos) – “L’industria marittima non è estranea a incidenti difficili”. Lo ha detto Sean Leet, co-fondatore e presidente di Horizon Maritime Services, il gruppo navale che ha trasportato, con la nave Polar Prince, il sommergibile Titan nel punto dell’Oceano Atlantico dove si è immerso. Parlando in conferenza stampa, Leet ha aggiunto che i suoi pensieri sono con i membri dell’equipaggio del Titan e con le loro famiglie.

Il presidente di Horizon Maritime ha detto ancora che la sua squadra è in “costante contatto” con l’equipaggio del Polar Prince, che fa anche parte dell’operazione di ricerca del Titan, “finché non sarà terminata”.