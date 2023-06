Ucraina: Zelensky, ‘creare condizioni per evitare guerre future’

Londra, 21 giu. (Adnkronos) – ”E’ molto importante creare il terreno e le condizioni per evitare guerre in futuro”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in collegamento video alla Conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina che si è aperta oggi a Londra. ”Ci saranno da ripagare tutti i debiti accumulati durante il periodo bellico, ma siamo già in grado di collaborare per proteggere vite e iniziare a ricostruire. Questo è il nostro impegno”, ha detto Zelensky.