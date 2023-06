Ucraina: Putin, ‘presto dispiegheremo nuovi missili Sarmat’

Mosca, 21 giu. (Adnkronos) – La Russia continuerà lo sviluppo della cosiddetta “triade nucleare”: questa è la chiave per la sicurezza militare del Paese e per la stabilità mondiale. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i laureati delle università militari, aggiungendo che presto saranno dispiegati i missili balistici Sarmat.

“Il compito più importante è lo sviluppo della triade nucleare, che è una garanzia chiave della sicurezza militare e della stabilità della Russia”, ha detto Putin, aggiungendo che i missili balistici intercontinentali ‘Sarmat’, noti anche come ‘Satan II’, in grado di trasportare una decina di testate nucleari, saranno presto “disponibili per l’uso in combattimento”.

“Già circa la metà delle unità e delle formazioni delle forze missilistiche strategiche sono equipaggiate con gli ultimi complessi Yars e le truppe vengono riattrezzate con moderni sistemi missilistici con la testata ipersonica Avangard”, ha detto ancora il presidente russo.